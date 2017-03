¡Descubre de quién se trata! Tom Cruise habría encontrado el amor por cuarta vez

Hace cinco años que Tom Cruise se divorció de Katie Holmes, y desde entonces no se había visto la posibilidad de que sonaran, por cuarta vez, campanas de boda en la vida del actor. No obstante, esto podría cambiar en un futuro no muy lejano, ya que Cruise actualmente estaría nuevamente enamorado.

La afortunada es Vanessa Kirby, una actriz 26 años menor que Cruise y conocida por su papel en la serie ‘The Crown’. Según explicó una fuente anónima a Daily Mail, el protagonista de la saga ‘Misión Imposible’ “está asombrado por su encanto y energía sin fin. Quiere convertirla en la próxima señora Cruise“.

Asimismo, una persona cercana a Cruise asegura que la estrella está totalmente asombrado con la interpretación de Kirby en la serie, por lo que insistió en que tuviera un papel importante en la sexta entrega de ‘Misión Imposible’.