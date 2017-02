¡Desagradable! Lo que encontraron en varias salas de cine tras la proyección de ‘Cincuenta Sombras más Oscuras’

Al parecer las espectadoras de la secuela de Cincuenta Sombras de Grey iban preparadas por si las escenas de pasión entre Christian Grey y Anastasia Steele, las ‘encendían’ más de la cuenta.

El staff del Hayden Orpheum Cinema de Sídney realizó un inesperado hallazgo tras la proyección del filme.

Un pepino, sí, un pepino, fue hallado entre las sillas de la sala de cine. “Ese raro momento en que encuentras un pepino en el cine luego de una sesión de Cincuenta sombras…”, indica un mensaje compartido en Twitter por el cinema.

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session…😳 pic.twitter.com/FafcJX5gFB — Hayden Orpheum (@haydenorpheum) 13 de febrero de 2017

Ante la imagen del pepino, algunos internautas se cuestionaron por qué lo recogieron sin usar guantes, ante el temor de que haya sido usado para temas íntimos.

Tras viralizarse la imagen, fue compartida una foto similar de dos pepinos que fueron hallados tras una proyección de la película en Noruega.

¿Una película muy ‘hot’ o unas espectadoras muy ‘hot’?

@haydenorpheum That’s sooooo strange. Same thing happened in Norway. Only they had two cucumbers 😉 Smells like a PR stunt? 😏 pic.twitter.com/B6ZVqe8awN

— Malou Schack Stitz (@MalouStitz) 15 de febrero de 2017