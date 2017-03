¿Demasiada calma? Esta fue la reacción de Demi Lovato tras filtración de fotos íntimas

La cantante y actriz Demi Lovato, fue una de las celebridades incluidas en la lista de las personas afectadas por el caso ‘Celebgate’ 2.0, que consistió en un ataque informático a actrices, cantantes y presentadoras, cuyas fotos intimas fueron publicadas en la web.

Sin embargo, la cantante ha aclarado que en su caso ninguna de las imágenes íntimas publicadas, la muestra a ella totalmente desnuda, así que no le preocupa, al menos no mucho.

“Me encanta cómo todo el mundo está perdiendo los nervios con tan solo una foto. No es un desnudo y es solo un escote”, compartió en su cuenta de Twitter.

I love how everyone’s freaking out about one picture. It’s not nude and it’s just cleavage 😂

— Demi Lovato (@ddlovato) 22 de marzo de 2017