¡De no creer! Su pareja de graduación lo rechazó y terminó acompañándolo Kylie Jenner

El baile de graduación es un hecho que emociona a casi todos los jóvenes en Estados Unidos, por eso al ser rechazado por una de sus compañeras de curso, Albert Ochoa quiso demostrar que podía llevar a alguien ‘mejor’ a la esperada ceremonia.

Ochoa, quien estudia en el instituto Rio Americano de Sacramento en California, invitó a través de sus redes sociales a la modelo y empresaria, Kylie Jenner.

Para sorpresa del joven, la socialite sí aceptó la invitación y causó todo un revuelo entre los compañeros de curso de Ochoa al llegar a la graduación.

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B

La imagen de Ochoa ahora se ha viralizado en redes como todo un “triunfador”.

.@KylieJenner For those who follow @KylieJenner on Snap & wonder where she was going in a prom dress… answer: Rio’s prom in Sacramento. pic.twitter.com/Eb0oZaPIXN

— Frances Wang (@ABC10Frances) 9 de abril de 2017