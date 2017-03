De no creer: Justin Timberlake y Ryan Gosling compartieron escenario ¡Cuando eran unos niños!

Ambos fueron el centro de atención durante la reciente edición de los premios Oscar: Gosling estaba nominado a ‘Mejor actor’ por su papel de Sebastian en ‘La La Land’ mientras que ‘Can’ Stop the Feeling’, de Timberlake, estaba nominada a ‘Mejor canción original’.

Lea también ► Así censuró una agencia iraní el escote que llevó Charlize Theron en los premios Oscar

Lo que quizá no sabías es que Timberlake y Gosling, ambos de 36 años, se conocen desde niños y vivieron juntos.

En los 90 Ryan se mudó a la casa de Justin. ¿La razón? La madre de Timberlake se hizo a cargo por seis meses de Gosling debido a que su madre estaba adelantando unos trabajos en Canadá.

Además, ambos participaron en ‘The Mickey Mouse Club’ y el video donde actúan juntos se ha viralizado a propósito del encuentro de las estrellas en los Oscar.

Tomado de ► TheMMCchannel

Por supuesto las redes sociales no dejaron escapar este momento y algunos aprovecharon para dejar fluir su creatividad con la pareja de amigos.

Nothing better than Justin and Ryan Gosling during the commercial breaks catching up for the VERY first time after all these years #Oscars pic.twitter.com/Tpb3SBlB1n

— Christina (@xtinac) 27 de febrero de 2017