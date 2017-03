¡De no creer! Así ha sido la transformación del cuerpo de Lina Tejeiro

Horas en el gimnasio, cuidado en la alimentación y tal vez uno que otro retoque en el quirófano: la actriz colombiana pasa por uno de sus mejores momentos y su cuerpo se ha convertido en uno de los más admirados de la pantalla chica.

Tejeiro usa sus redes sociales para mostrar sus rutinas de ejercicio y crossfit.

Levantamiento 🏋🏻‍♀️ EMOM 12′ 👊🏻💪🏻 Complex: 2 Power Clean + 2 Front Squats 🍑 Hoy entrene con mi enterizo de @divacolombia Y me encanto y súper cómodo para hacer Crossfit 🖤 GRACIAS @divacolombia Coach: @anderssonlondo94 Una publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro8) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 1:13 PDT

Durante sus inicios en la actuación, la joven fue tildada de “gorda” e incluso tuvo problemas de bulimia y anorexia.

My Girl 😍 Beauty 💞👆👑 Una publicación compartida de lina es mi vida💗👑 (@lina.tejeiro.8) el 29 de Abr de 2016 a la(s) 8:07 PDT

“La única que me decía que me veía bien era mi mamá. De resto en el trabajo me repetían que estaba trozudita, en la calle, la familia… Yo, por obvias razones, me empecé a ver gorda en el espejo y dejé de comer”, contó en una entrevista hace varios años.

Teamo!!.. 💙💕💎* #Lina.Tejeiro.Snapchat Una publicación compartida de lina es mi vida💗👑 (@lina.tejeiro.8) el 26 de Nov de 2015 a la(s) 1:11 PST

Recientemente la actriz fue portada de la Revista Soho y confesó que su carrera se pausó cuando subió de peso.

Ustedes ya la tienen? @revistasoho 📸 @hernanpuentes @lucymorenob M&H @oscartsanchez Una publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro8) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 6:32 PDT

“Así como tengo que estudiar para mejorar mi actuación, tengo que entrenarme para mantener el físico”, contó.

Y que no falte el #TBT !! 👌🏻 Una publicación compartida de Lina Tejeiro (@linatejeiro8) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 2:57 PST

“No es solo por belleza, también por salud”, contó la actriz de 25 años.