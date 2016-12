Cristiano Ronaldo hace donación a los niños de Siria y les envía este emotivo mensaje

Cristiano Ronaldo ha probado que tiene un gran corazón al donar a la organización Save the Children una “cuantiosa” suma para atender a los niños sirios devastados por la guerra.

El delantero del Real Madrid compartió a través de Twitter un video donde dice: “Este es un mensaje para los niños de Siria. Sabemos que han sufrido mucho. Yo soy un jugador muy famoso de fútbol, pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan su esperanza. El mundo está con ustedes. Nos importan. Yo estoy con ustedes”.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 23 de diciembre de 2016