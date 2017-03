Controversia en Internet por video que muestra a perro drogado tras comer cigarrillo de marihuana

Gunnar, es el nombre del canino que accidentalmente consumió un cigarrillo de marihuana y cuyo video ha sido tendencia en Twitter.

Su dueña, Cloe O’Neil, de Glasgow (Escocia) cuenta que momentos antes de sacarlo a pasear vio que el perro había tomado la droga y tras ver su reacción lo llevó a la veterinaria.

Lea también ► “Los dos estábamos delgados y hambrientos”, Sylvester Stallone recuerda con nostalgia al perro con el que escribió ‘Rocky’

“No todos los días tu perro está drogado porque comió un cigarrillo de marihuana y es llevado a la veterinaria”, indicó en un mensaje en Twitter.

😂😭😭 not everyday ur dogs stoned cos he ate a joint while out his walk and gets taken to doggy hospital ahahahhah pic.twitter.com/rB3oEInLpU

— Chloe O’Neill (@Chloeoneill0) 30 de marzo de 2017