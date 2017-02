¿Consejo presidencial? El mensaje de ‘Frank Underwood’, de ‘House of Cards’, a la senadora Paloma Valencia

La senadora colombiana fue tendencia en redes sociales luego de que su nombre empezara a sonar entre parlamentarios del Centro Democrático para integrar la baraja de precandidatos a la Presidencia.

El tema acaparó miles de mensajes en redes sociales, pero un mensaje en específico llamó la atención de las internautas: el mismísimo ‘Frank Underwood’ (de la exitosa serie de Netflix ‘House of Cards’), le dio un consejo a través de un trino.

“Tener tanta atención puede ser abrumador @PalomaValenciaL, pero recuerda que solo hay una regla”, decía el mensaje que continuaba con un GIF de Underwood y la frase: “cazar o ser cazado”.

Tener tanta atención puede ser abrumador @PalomaValenciaL, pero recuerda que solo hay una regla: pic.twitter.com/RaVi0jHsIR — House of Cards (@HouseofCards) 17 de febrero de 2017

De inmediato los memes y las respuestas al particular ‘tuit’ no se hicieron esperar. “Esto me huele a hackeada” y “Esta es una estrategia muy buena de promoción para la siguiente temporada”, hicieron parte de las respuestas al ‘tuit’ que tuvo más de 1.800 ‘retuits’ y cerca de 2.500 ‘likes’.

El mensaje de Underwood hace referencia al monólogo del presidente (en la ficción) al inicio de la segunda temporada.

‘House of Cards’ es una serie exclusiva de Netflix, lanzada en 2013, y que cuenta cómo el líder político, tras ser traicionado por la Casa Blanca, inicia una intensa lucha por llegar al poder.