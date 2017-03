Conoce el test de 36 preguntas que haría que un desconocido se enamore de ti en 45 minutos

¿Cuánto tiempo crees que es necesario para enamorarse de un desconocido? ¿Una hora? ¿Un mes? O tal vez ¿Un año? Esta duda, que en la mayoría de los casos se resuelve después de compartir y conocer por mucho tiempo a una persona, parece quedar ‘en el aire’ con el método de Arthur Aron.

En 1993, el psicólogo de la University of New York, desarrolló un test de 36 preguntas con el que, asegura, se podía generar tanta conexión con un desconocido en tan solo 45 minutos como para enamorarse.

En su búsqueda por hallar una forma de generar intimidad rápidamente entre dos personas, Aron desarrolló este test y lo probó con varias parejas. El resultado: dos de las parejas que aplicaron el test durante su primer encuentro llegaron al altar.

Lea también ► Merecido homenaje: Nicky Jam cautiva las redes sociales con canción de Kaleth Morales

Para la realización del particular método se pueden realizar las preguntas en tres grupos de doce, llegando a abarcar hasta 15 minutos cada ronda. Luego, indica el psicólogo en su estudio, se debe mirar durante cuatro minutos al interlocutor al terminar el cuestionario.

Pese a que el método tiene más de 20 años, volvió a cobrar fuerza hace varios meses por el caso de una periodista de un reconocido diario estadounidense que elaboró un artículo en el que señalaba que hizo el curioso experimento con un desconocido en un bar y su resultado fue efectivo.

Según el diario español ABC, estas son las preguntas para que se enamoren de ti en solo 45 minutos.

– Primera ronda de preguntas

1. ¿A qué persona invitarías a cenar si pudieses elegir a cualquiera?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿Cómo?

3. ¿Ensayas lo que vas a decir cuando llamas por teléfono? ¿Por qué?

4. ¿Cómo sería un día perfecto para ti?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste estando sólo? ¿Y para otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 años durante los últimos 60 años de tu vida ¿Lo harías?

7. ¿Cómo crees que vas a morir?

8. Enumera tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor.

9. ¿De qué te sientes más agradecido?

10. Si pudieras cambiar algo de tu educación ¿qué sería?

11. Cuenta en cuatro minutos a tu interlocutor la historia de tu vida siendo lo más breve posible.

12. Si te pudieras levantar mañana con una nueva cualidad o habilidad ¿Cuál sería?

Te podría interesar ► Rompió el silencio: Ben Affleck asegura haber completado rehabilitación por abuso de alcohol

– Segunda ronda de preguntas

13. ¿Qué le preguntarías a una bola de cristal si ésta te pudiese decir la verdad sobre ti, sobre tu vida, sobre el futuro o sobre cualquier cosa?

14. ¿Hay algo que quieras hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho todavía?

15. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más valorado?

18. ¿Y el más doloroso?

19. Si supieras cuándo vas a morir ¿cambiarías tu forma de vivir? ¿Por qué?

20. ¿Qué es para ti la amistad?

21. ¿Qué rol juega el amor y el afecto en tu vida?

22. Decir, de forma alterna, que características consideras positivas del interlocutor. Un total de cinco cada uno.

23. ¿Es tu familia cariñosa? ¿Crees que tu infancia fue mejor que la otras personas?

24. ¿Cómo te sientes sobre tu relación con tu madre?

– Tercera ronda de preguntas

25. Di tres verdades sobre «nosotros». Por ejemplo: «Nosotros estamos en esta habitación sintiendo…».

26. Completa la fase: «Ojalá tuviese a alguien con el que compartir…».

27. Comparte con tu interlocutor algo que crees que es importante que sepa sobre ti.

28. Di a tu interlocutor algo que te guste de él o de ella. Se muy honesto y dile algo que no dirías a alguien que acabas de conocer.

29. Explica a tu interlocutor un momento embarazoso en tu vida.

30. ¿Cuál fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y sólo?

31. Di a tu interlocutor algo que ya te guste de él.

32. ¿Hay algo que consideres demasiado serio como para hacer una broma al respecto?

33. Si supieras que vas a morir esta noche sin hablar antes con nadie ¿Qué te daría pena no haber contado nunca? ¿Por qué no lo has expresado hasta ahora?

34. Tu casa se incendia y todas tus posesiones están dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tu mascota, tienes tiempo para poder recuperar un solo objeto. ¿Cuál sería y por qué?

35. ¿Qué persona de tu familia te dolería más que muriera?

36. Comparte un problema personal con tu interlocutor y pídele que te de su opinión sobre cómo habría actuado. Pregúntale como cree que te sientes en relación al problema que le acabas de contar.