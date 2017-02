¡Como una ‘Princesa’! Así respondió Britney Spears al comentario de Katy Perry en los Grammy

Durante la alfombra roja de los premios Grammy, Katy Perry hizo una broma calificada por muchos como insensible.

La intérprete de ‘Roar’ fue cuestionada por Ryan Seacrest sobre por qué había permanecido alejada de la escena pública y sin publicar nuevas canciones.

La respuesta de la artista desató polémica: indicó que estuvo fuera de la vida pública para proteger su “salud mental” y luego señaló: “Me ha ido genial. ¡Aún no me he rapado la cabeza!”. Con el comentario Perry hacía referencia a la crisis que sufrió la ‘Princesita del pop’ y que llevó a la cantante a raparse la cabeza.

Katy Perry “that’s called taking care of your mental health” “& I haven’t shaved my head yet”. I know ppl are gonna go in on this 😬 #GRAMMYs pic.twitter.com/dGlmyJwdfc

— Tristan Spears (@Tristan_Spears_) 13 de febrero de 2017