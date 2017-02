Como en los viejos tiempos: Paul McCartney y Ringo Starr vuelven a grabar juntos

Un encuentro esperado por muchos seguidores. Los dos últimos ‘exbeatles’, se reunieron este fin de semana después de años, para hacer lo que más les gusta y lo que mejor saben: música.

Ringo Starr trabaja en su nuevo álbum, y por este motivo, quiso reunirse con su compañero de banda Paul McCartney, para así lograr el producto que desea.

“Gracias por venir y tocar, buen bajo. Te quiero amigo, paz y amor”, publicó Starr en su cuenta de Twitter.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017