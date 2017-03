Cada vez más cerca: estos son los artistas más esperados del Estéreo Picnic

El Estéreo Picnic, uno de los festivales de música más esperados del año, ¡ya está cerca! Solo faltan 20 días para disfrutar de una mezcla de artistas nacionales e internacionales, para todos los gustos; pues ofrece una gran variedad de géneros musicales como el rock, pop, electrónica, folclor, entre otros.

Para los que les gusta la variedad, el Estéreo Picnic ofrece también actividades culturales y de entretenimiento, donde los asistentes pueden disfrutar de comida, arte y espacios de esparcimiento al aire libre.

Trendiando salió a las calles a preguntar cuál es el top 3 de artistas para esta edición de Estéreo Picnic 2017; y esto fue lo que nos respondieron:

Artistas como Totó La Momposina, The Weeknd, Justice, Petrona, Wix Kalifa se llevan los primeros lugares, pero no se quedan atrás; artistas como Rancid, Glass Animals, Martin Garrix, Cage the Elephant, G-Eazy también hacen parte de este gran cartel.

Definitivamente el Estéreo Picnic tiene música parta todos los gustos. Un festival de música que no tiene nada que envidiarle a festivales como el de Coachella.