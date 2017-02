¿Bromas pesadas? La foto de Shakira que se hace viral tras la derrota del Barcelona ante el PSG

El Barcelona F.C. cayó por goleada ante el Paris Saint Germain (PSG) en la ida de los octavos de final de la Champions League, el marcador favoreció al equipo francés en 4-0, lo que generó cientos de memes y comentarios al respecto.

La imagen que terminó en convertirse en la más compartida de todas es una de Shakira, pareja del defensa del Barcelona Gerard Piqué, en la que aparece haciendo la seña con sus manos del 4-0, sin embargo, el origen de la foto es muy diferente al que los internautas le dieron.

40 million views on the #Chantaje vid in only 10 days! Incredible, thank you all for making my day! Shak pic.twitter.com/SrtaWMPkbl

— Shakira (@shakira) November 28, 2016