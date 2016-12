Así fue como Barack Obama se despidió de las tropas en uno de sus últimos discursos navideños como presidente

Barack Obama se despidió este fin de semana de las tropas, en el que fue uno de sus últimos discursos navideños como presidente de Estados Unidos.

El presidente asistió con su esposa Michelle a la base de Kaneohe Bay en Hawái, donde agradeció a los marines por su servicio. Afirmó que ha sido “el privilegio de su vida” el poder ser su comandante en jefe.

“Ayer llamé, como siempre hago en Navidad, a los combatientes desplegados fuera de nuestras fronteras, algunos de ellos en lugares muy remotos. Mientras hablamos, algunos de ellos desarrollan misiones para derrotar ISIS, para protegernos de cualquier tipo de amenaza. Quise recordarles que aún cuando es muy difícil estar desplegado fuera del hogar, la gente aquí entiende que cada día de su servicio ellos están peleando por nuestra libertad, para mantenernos a salvo y preservar nuestro estilo de vida”, expresó.

Aseguró que aunque sería la última vez que se dirigía a ellos como presidente, su gratitud como ciudadano prevalecerá en el tiempo. ¡Te extrañaremos, Obama!

The best part of the holidays is the time we share with those we love. On behalf of Michelle, Malia, and Sasha, Merry Christmas everyone. pic.twitter.com/EznGyxluS8

— President Obama (@POTUS) 25 de diciembre de 2016