Arrestada participante del Miss Universo por posesión de dos kilos de cocaína

El pasado mes de enero se celebró el Miss Universo, pero este año el evento ha estado envuelto en constantes polémicas. La última llega de una de sus participantes, Soyini Fraser, representante de Guyana, quien fue arrestada en el aeropuerto Heathrow de Londres tras serle incautados dos kilos de cocaína.

Según informaron las autoridades, la modelo ocultaba la droga en empaques de café mientras intentaba ingresar a la capital del Reino Unido este fin de semana.

La página del Miss Universo describe a Fraser como “una embajadora especial por la Autoridad de Turismo de Guyana y planea compartir la calidez de su gente de Guyana con sus hermanas en Miss Universo”.

And we’re on the SkyJet Airlines plane at the Manila Domestic Passenger Terminal with my travel buddies#MissUniverse #Guyana #Chile #Ecuador pic.twitter.com/DnQKdSoo8i

On the bus on the way to the airport. This is going to be a great day!! #MissUniverse #Boracay #IslandGirl 😊😊 pic.twitter.com/KplbAgzFBS

— Soyini Fraser (@SoyiniFraser) 13 de enero de 2017