Amor en el aire: las románticas fotos que compartió Paris Hilton con su novio en México

Las paradisíacas playas mexicanas fueron el escenario perfecto para que la modelo y empresaria compartiera románticos momentos con su pareja, el actor Chris Zylka.

Lea también ► ¡Víctimas de hackers! Filtran fotos íntimas de Amanda Seyfried y Emma Watson

La socialite ha utilizado su cuenta de Instagram para mostrar los momentos más especiales de su viaje en pareja.

The most beautiful view is the one I share with you…✨💙✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 3:07 PDT

“Y ahí este hombre y la manera en que se ríe, me hace reír. La forma en que me habla me causa mariposas y todo acerca de él me hace feliz”, dijo en una de las imágenes de la red social.

And there’s this guy and the way he laughs makes me smile. The way he talks gives me butterflies. And everything about him makes me happy… 😍 Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 12:26 PDT

La multimillonaria, de 36 años, vuelve a ser noticia luego de que publicara una sexy imagen en la que aparece ‘bañada en oro’ y mostrando sus curvas.