Alerta Kamarada lanza el lyric video de su nueva canción ‘One to Nine’

El último video musical de Alerta Kamarada, para su canción: ‘One to Nine’, que hace parte de su EP: ‘Love is in da House’ ya está disponible.

El EP tiene bases de funk, rock, con raíces de reggae y ragga muffin.

El video fue dirigido por Los Bones y producido durante las sesiones de grabación del álbum, en los estudios de Audiovisión. Alerta cumplió dos décadas como banda, comandados por Javier Fonseca y Pablo Araoz, quienes han sido pioneros en el movimiento reggae colombiano.