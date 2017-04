¡Al natural! La fotografía del cabello de Michelle Obama que celebran las redes sociales

Durante su periodo como primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama siempre se destacó por lucir impecable y de acuerdo a la ocasión.

Vea también ► La Casa Blanca divulga primer retrato de Melania Trump como primera dama

Ahora, alejada de la atención mediática, Michelle ha optado por un ‘look’ más fresco y natural, y las redes sociales lo han celebrado.

Una imagen de la exprimera dama en donde deja ver su cabello rizado natural se ha viralizado en las últimas horas. Mientras estuvo en la Casa Blanca, Michelle siempre llevaba un cabello alisado al igual que sus dos hijas.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) 2 de abril de 2017