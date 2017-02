¡Se salió de control! La incómoda entrevista que hizo que el técnico del Barcelona ‘perdiera la cabeza’

El Barcelona cayó 4 a 0 ante el Paris Saint Germain en la Champions League, y aunque este era un motivo para que el técnico español estuviese molesto, nadie se esperaba la reacción que tuvo contra un periodista en la comparecencia ante la prensa posterior al partido.

Al ser cuestionado sobre los ‘inexistentes’ cambios tácticos en el equipo a lo largo del partido, Luis Enrique reclamó al periodista por el tono de sus cuestionamientos, y empezó a aclarar su método en el campo.

“Se ve que no has visto muy bien el partido. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo (Messi) con más libertad. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busques más cositas, ¿eh? Acepto toda la responsabilidad, pero cuando se gana aceptaría el mismo trato en las entrevistas, que este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas cuando ganamos los partidos”, dijo visiblemente molesto Luis Enrique.

Al parecer el enfado del entrenador no terminó ahí: tres personas tuvieron que detener al español quien intentó regresar a la comparecencia de prensa a agredir al periodista que le realizó la incómoda pregunta.

Tomado de: YouTube/ViralStar

“Han tenido que agarrar a Luis Enrique entre tres porque iba directo otra vez a por Jordi Grau. Iba diciendo ‘no me toquen, no me toquen, a ver si usas otra vez este tonito cuando ganemos’”, indicó una periodista que estaba cerca de la escena.