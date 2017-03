La fecha 9 de la Liga Águila ya es historia y nos dejó muchos empates y los equipos ganadores, lo hicieron por goleada.

Este es el resumen de la fecha ►

Medellín – Pasto

Estos dos grandes abrieron la fecha. El Medellín dedía defender su casa de un Deportivo Pasto que le pisaba los talones en la tabla de posiciones.

‘El poderoso de la montaña’ se impuso 4 por 1 ante el pasto y cada vez se consolida más en el liderato.

Atlético Huila – La Equidad

‘Los aseguradores’ sumaron tres puntos muy valiosos de visitante, frente al Atlético Huila que no mostró mucho cambio desde su último encuentro. 2 – 0 a favor de La Equidad fue la cuota de este duelo.

Cortuluá – Tolima

El equipo tolimense no ha tenido una muy buena campaña, por eso debía mostrar su valía en la casa del Cortuluá. Pero se encontraron con un equipo fuerte y decidido que no se permitió saborear la derrota. 2 – 2 fue el resultado final.

Alianza Petrolera – Atlético Nacional

El equipo paisa sigue sumando y no tiene consideración con su rival. 5 – 1 fue el resultado que Nacional, como visitante, logró en la casa del Alianza Petrolera.

Millonarios – América de Cali

El partido más esperado de la fecha se vevió con muchas emociones y lo mejor del fútbol colombiano. Millonarios se mostró fuerte y contundente y el América le fue muy difícil apoderarse del balón. 3 – 0 a favor de los embajadores, fue la cuota del clásico de la fecha.

Tigres – Águilas Pereira, Patriotas – Bucaramanga, Deportivo Cali – Santa Fe, fueron unos encuentros que se quedaron en deuda y no lograron marcar goles. Los tres encuentros terminaron en tablas.

Once Caldas – Junior

El grande de Barranquilla no quiere dejar la última casilla del campeonato, no ha logrado ganar y sólo ha sumado con empates. Once Caldas por su parte parece que está tomando un nuevo rumbo. Sin embargo ese 3 – 3 no le favoreció demasiado.

Partido aplazado:

Envigado – Jaguares, se jugará este lunes 13 de marzo a las 6:00PM.

Tabla de posiciones ►