Mónaco remonta ante el Manchester City y logra su pase a cuartos de la Champions

Sin Falcao en el campo de juego, el Mónaco logró su pase a la siguiente etapa de la Champions League tras derrotar 3 a 1 al Manchester City.

Aunque los dirigidos por Pep Guardiola lograron un 5 a 3 en su favor en el partido de ida, los ingleses no lograron mantener el marcador y quedaron eliminados.

Durante el primer tiempo, el Mónaco dominó el partido y con goles de Mbappe (8) y Fabiho (29), puso la serie 2 a 0 en la primera etapa del encuentro.

En la segunda parte del partido, el City logró vencer la valla del Mónaco pero no fue suficiente: al minuto 76 Bakayoko consolidó el marcador a favor del Mónaco y el cuadro del Principado defendió su ventaja hasta el último minuto.

FT | 🔴 3-1 (6-6) 🔵

City exit the Champions League on away goals following defeat in Monaco. #monacovcity #mcfc pic.twitter.com/0X0SDIbL0q

— Manchester City (@ManCity) 15 de marzo de 2017