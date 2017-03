James Rodríguez podría quedarse un año más en el Real Madrid bajo ciertas condiciones

Diversos analistas deportivos han señalado que el desempeño del futbolista James Rodríguez ha mejorado considerablemente en las últimas semanas. El colombiano ya estaría consciente de cuál es su rol dentro del Real Madrid y esto habría convencido al técnico Zinedine Zidane para tenerlo más minutos en el terreno.

Pero las buenas noticias para el ’10’ del Real Madrid no paran allí. Según reportan desde el diario ‘AS’ de España, James aspira renovar su contrato cuando termine la temporada en curso y si Isco Alarcón abandona el club. Presuntamente, Alarcón no ha negociado su prolongación ya que no tiene minutos y desea obtenerlos en otro equipo.

“Siempre que me dan oportunidades intento hacer cosas buenas, como pases. Solo tengo en mente eso. Quiero estar aquí siempre. Hay que tener claro que en la vida y en el fútbol tampoco se sabe lo que va a pasar, pero me quiero quedar aquí”, reveló James.

Gran juego en equipo, siempre unidos. Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 12:30 PST

Tanto el colombiano como el equipo merengue tendrían intenciones de seguir juntos, por lo que se espera que en el transcurso de la temporada James pueda tener más oportunidades para demostrar su valía.