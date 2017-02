El pelotazo a un juez que dejó por fuera al tenista canadiense de la Copa Davis

Cuando se disputaba el partido por el paso a los cuartos de final de la Copa Davis entre Gran Bretaña y Canadá, la ira se apoderó del canadiense Denis Shapovalov cuando caía en el último punto de la serie.

Tras perder el último punto, Shapovalov lanzó con rabia la pelota al aire que golpeó directamente en el ojo del juez de silla, quien se quedó unos segundos sin poder moverse del dolor.

El árbitro no pasó por alto la falta y lo sancionó con la máxima sanción: la descalificación y la pérdida de la serie.

El tenista de 17 años no pudo objetar la decisión del juez durante el partido pero después de lo ocurrido pidió disculpas en su cuenta de Twitter.

“Anoche en el partido de Copa Davis, hice algo muy poco profesional e inexcusable. En el calor del momento, después de perder el ‘game’, yo perdí el control de mis emociones y le pegué a la bola con la intención de darle fuera de la cancha. Desafortunadamente y sin ninguna intención, le pegué al señor Arnaud Gabas, el juez de silla. No hay excusa para este comportamiento y tomo la responsabilidad por mi acción. Estoy muy apenado con el sr. Gabas, con el que me disculpé en persona. También estoy muy apenado por defraudar a mis compañeros de Copa Davis y a mi país. Pido disculpas a todos los aficionados del tenis, a mis aficionados y mis patrocinadores. Me siente avergonzado por mi actitud poco profesional y aceptaré cualquier consecuencia como resultado de mi acción. Prometo que aprenderé de esto y que no volverá a pasar. Espero que me puedan perdonar”

Pero el desafortunado accidente del canadiense no acaba ahí, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha comunicado que sancionará por 7.000 dólares a Shapovalov por golpear sin intención al árbitro del encuentro.