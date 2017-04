La Selección Colombia asciende dos puestos en el ranking de la FIFA y ahora es quinta

La ‘tricolor’, subió dos puestos y quedó en la casilla número cinco en el ranking de la FIFA. Esto se debe al trabajo en equipo que ha hecho la Selección liderada por el 10, James Rodríguez.

Además, en los últimos dos encuentros, Colombia se quedó con los seis puntos disputados para las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Por otro lado, luego de muchos años, el primer lugar lo vuelve a ocupar la selección de Brasil, sobrepasando al conjunto argentino, que quedó en la segunda posición.

En el tercer puesto está la Selección de Alemania y Chile se mantuvo en el cuarto lugar.

⬆️🇧🇷

⬇️🇦🇷

Brazil No1⃣ in the #FIFARanking for the first time in 7⃣ years 🙌https://t.co/6UTJ9Bncfh pic.twitter.com/66JAq8eSzp

— FIFA.com (@FIFAcom) 6 de abril de 2017